Fabrizio Corona ancora su tutte le furie. E sempre sul suo profilo Instagram.

I poliziotti – nove secondo la testimonianza dello stesso Corona - hanno bussato alla porta dell’ex re dei paparazzi dopo aver ricevuto una seganalazione di schiamazzi notturni provenienti dal suo appartamento.

L’imprenditore ha filmato gli attimi concitati e documentato il tutto sul suo profilo Instagram, con una serie di stories in cui vengono immortalati i momenti di altissima tensione in seguito all’arrivo degli agenti.

"Venite pure a prendermi e rinchiudetemi di nuovo. A ‘sto giro mi taglio la gola, l’indirizzo lo conoscete, è sempre lo stesso. E lo conoscete anche bene, a quanto pare”, scrive Corona in una delle varie Stories pubblicate la scorsa notte.

Infine un appello ai piani alti: “Sono stanco, non ce la faccio più, ve lo chiedo per favore. Lo chiedo al presidente della Repubblica. Lasciatemi vivere in pace la mia vita legale con i miei immensi problemi”.

La verifica degli agenti, a dire dello stesso Corona, ha dato esito negativo: “Nessuno schiamazzo, c’erano solo nove poliziotti”, è il commento sarcastico dell’ex re dei paparazzi.

(Unioneonline/L)

