Dopo quasi vent’anni dal primo, indimenticabile “Saw” - il thriller con elementi horror creato dal regista James Wan che ha dato il via ad una fortunatissima saga cinematografica composta da otto sequel diretti e uno spin off - manca veramente poco all’uscita di “Saw X”, l’atteso ultimo episodio pronto a debuttare nelle sale italiane il prossimo 26 ottobre.

Lo scenario macabro e disturbante caratteristico della serie ruota intorno alla figura di John Kramer, meglio conosciuto come “Jigsaw”, un malato terminale nei panni di uno spietato killer che - in una visione totalmente estrema - cerca di sensibilizzare al valore della vita le proprie vittime, obbligandole a compiere delle prove di sopravvivenza dopo averle rinchiuse in orribili trappole mortali.

Gli eventi che riguardano il nono film andranno a collocarsi tra gli avvenimenti dei primo e del secondo, dove troveremo nuovamente Kramer alla volta del Messico per tentare una cura miracolosa contro il suo cancro. Ma dopo aver scoperto - suo malgrado - che la terapia millantata non è altro che una truffa, riprenderà il suo ruolo di carnefice per vendicarsi degli impostori armandosi di raccapriccianti mezzi.

Prima ancora di scoprire il successo che attenderà questa nuova uscita, i produttori della Mark Burg e Oren Koules hanno svelato nel corso della promozione di “Saw X” che sarebbero già in ballo dei piani per un prossimo film. Il franchise, pertanto, sembra essere tutt’altro che destinato a chiudere i battenti e in risposta alle domande di Comic Book hanno dichiarato: «Siamo in un certo senso superstiziosi. Cerchiamo di non correre troppo. Il film sarà distribuito tra pochi giorni. Per quel che ci riguarda abbiamo delle idee per il prossimo capitolo, non abbiamo iniziato a scriverle». E poi: «Volevamo realmente che fosse la storia di John Kramer e raccontare una storia di John Kramer. Quindi, per i primi 30 minuti di film, è John Kramer, non c'è alcun elemento legato a Jigsaw».

In attesa di prossimi sviluppi riferiamo intanto che “Saw X” - da sempre prodotto per conto di Lionsgate e Twisted Pictures - è stato diretto da Kevin Greutert, ormai divenuto un elemento imprescindibile all’interno del marchio consolidando la sua esperienza come montatore per i primi cinque episodi e per “Saw: Legacy”, ma soprattutto curando la regia di “Saw VI” e di “Saw: The Final Chapter”.

Prima di andare a scoprire i dettagli più consistenti della trama, va ricordato che già tempo addietro Burg e Koules - durante le prime fasi di promozione - ebbero premura nel rassicurare i fan. Il film che ci aspetta infatti «catturerà i cuori - e altre parti del corpo - con tutte le nuove trappole ingegnose e un nuovo mistero da risolvere. Abbiamo ascoltato quello che i fan hanno chiesto e stiamo lavorando duramente per pianificare un film che possano apprezzare i fan di Saw e del cinema horror. E per farlo abbiamo dato le redini a Kevin Greutert, regista di Saw VI, che è ancora uno dei preferiti dei fan nel corso dell'intera saga».

E più recentemente, rivolgendosi ai microfoni di Cinepop, Burg avrebbe detto ai fan di non farsi sfuggire il post-credit dopo i titoli di coda: «Alla fine del film, rimanete fino alla fine dei titoli di coda. Perché c'è una scena in cui riportiamo qualcosa dai film precedenti che vi renderà molto, molto felici». Che si tratti del ritorno di alcuni personaggi divenuti storici o magari di qualche inedito dettaglio chiave? Non rimane che scoprirlo nel corso della proiezione in sala.

