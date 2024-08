I sogni aiutano a vivere meglio, soprattutto se la realtà è oscura. È il messaggio dello spettacolo che chiude la quinta edizione della rassegna estiva “Il teatro dei piccoli” organizzata dalla Botte e Cilindro. "Gli acchiappasogni" va in scena al Teatro Astra di Sassari domani alle 20.

Lo spettacolo proposto dalla compagnia Anfiteatro Sud di Capoterra è consigliato particolarmente per bambini dai 6 agli 11 anni.

Sul palco l'attore e regista Francesco Civile insieme a Ivano Cugia. Impersonano due giovanissimi amici, Vittorio e Luigi, nati e cresciuti a Malaterra quasi cento anni fa. Malaterra è un luogo cupo e oscuro completamente circondato da una palude. I ragazzi sognano di partire e vivere in luoghi meravigliosi, crescere, lavorare e fare fortuna, ma sono ancora troppo giovani, perciò, l’unica cosa che possono fare per essere felici, è sognare. Decidono allora di incontrarsi ogni mattina in modo che l’uno possa raccontare all’altro il sogno più bello fatto la notte precedente.

