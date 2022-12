È un dicembre di storia, cultura, musica e fede quello proposto a Sassari dalla Fondazione Accademia, Casa di Popoli, Culture e Religioni.

Il primo evento è per lunedì 12, alle 17, nella chiesa parrocchiale del Santissimo Crocifisso e Sant’Apollinare in Via Sant’Apollinare: il convegno storico – culturale “Crocifisso, soglia e focolare” è organizzato in collaborazione con l’Arcidiocesi di Sassari in occasione della Festa del Santissimo Crocifisso.

Interverranno Monsignor Gian Franco Saba, Arcivescovo di Sassari, Don Andrea Stara, sacerdote della parrocchia, Alma Casula, Storico dell’Arte esperta in restauro opere d’Arte, e Mirko Casu, Direttore del Centro pastorale diocesano. Modera l’incontro Antonello Canu, direttore operativo della Fondazione.

Giovedì 15, alle 20, la Cattedrale di San Nicola a Sassari ospiterà il concerto spirituale organizzato dalla Fondazione Accademia - Dipartimento di musica sacra e religiosa.

Il programma della serata prevede l’alternanza di alcune letture all’esecuzione dei seguenti brani: Astro del ciel (F. Gruber), La notte di Natale (Natalizio veneto/E. Miaroma), È nato (G. Senes / S. Rizzu), Sono un albero speciale (E. Gastaldon / M. Santoiemma), Aria dei genietti dal Flauto magico (W.A, Mozart), Mantusha lupamusha (J. Elberdin), Fruit Canon (Traditional song), Give it up (M. Gohl), Vivo così (S. Rizzu / E. Gastaldon) e il brano sardo tradizionale Non potho reposare (Sini-Rachel /arrang. S. Garau).

