Una sorta di concerto aperitivo per i sassaresi che sono rimasti in città per la Pasquetta. Esordio promettente per la giornata organizzata dall'amministrazione comunale di Sassari all'ippodromo "Pinna".

Alcune centinaia di spettatori si sono gustati il concerto proposto dall'Orchestra Jazz della Sardegna diretta da Gavino Mele, una garanzia di professionalità e sonorità raffinate da 36 anni. La presenza di due voci ospiti, quelle di Denise Gueye e Giuliano Rassu, ha consentito di proporre sia standard meramente strumentali, sia brani di pop di classe firmati da Burt Bacharach e soprattutto da Stevie Wonder.

Quelli rimasti per pranzo al ristorante o nell'ampio spazio verde sotto gli alberi hanno invece potuto mangiare con le note del cantautorato italiano (da Neffa a Daniele Silvestri) proposte dalla Raffaele Puglia Band, col frontman accompagnato da Andrea Budroni alle tastiere, Cristiano Caria al basso e William Calledda alla batteria.

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