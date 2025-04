Lutto nel mondo della musica a Sassari. È morto nella giornata di oggi Antonio Pilo, chitarrista con oltre 30 anni di esperienza sul palco. Avrebbe compiuto 44 anni a fine mese se una grave malattia non l’avesse purtroppo portato via dopo una sofferenza di alcuni mesi. Nato in centro storico, nel vicolo Isabelline, aveva imparato da piccolo a suonare la chitarra.

«Non ha mai fatto un giorno di scuola di musica - riferisce l’amico e sodale Sandrino Carta con cui ha collaborato nella band Sors’Amigos - aveva una dote naturale nel suonare e cantare con la timbrica di Ginetto Ruzzetta». Quest’ultimo è stato poeta e musicista e tra i fondatori della canzone sassarese che Pilo incarnava con grande adesione. «Antonio aveva un cuore grandissimo, collaborava con tutti ed era sempre disponibile per ogni manifestazione. Non penso che una persona come lui possa aver mai avuto nemici».

Da bambino l’apprendistato con la chitarra e l’esordio precoce a 12 anni sul palcoscenico con il Nuovo Trio del Latte Dolce. «Sapeva fare il solista e cantare, capacità rara, oltre a essere un bravissimo imitatore di Adriano Celentano. Se chiudevi gli occhi sembrava prooprio di sentire il Molleggiato». Era anche una persona ironica e sempre pronto alla battuta, come ricorda Christian Luisi, organizzatore di eventi artistici, che lo conosceva da vent’anni. «Ma la sua vera magia- afferma- era nella musica, quella che suonava e cantava con una passione unica. Il folk sassarese, che lui interpretava con una maestria straordinaria, non era solo una melodia, ma un racconto che prendeva vita attraverso le sue mani e la sua voce». Antonio Pilo lascia la moglie e quattro figli.

