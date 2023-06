Il titolo completo è “Trespass_Tales of the Unexpected”, una produzione congiunta delle compagnie romane di fama internazionale: Chiasma, diretta da Salvo Lombardo, e Orbita Spellbound. È lo spettacolo che domenica alle 20 nella Sala Estemporada di via Venezia a Sassari chiude la XII edizione di “Primavera a Teatro”, la rassegna di danza diretta da Livia Lepri.

Sarà un’ultima emozionante serata dedicata specificamente all’aspetto dell’inclusione. L’obiettivo è quello di creare un racconto che sia al contempo accessibile a un pubblico non vedente e ipovedente, dove sono sovvertiti i piani di realtà, fantasia, potere e accesso tanto per lo spettatore vedente quanto per quello non vedente.

«Da un punto di vista tecnico – spiegano gli organizzatori – il lavoro amplifica le sensorialità percettive anche grazie a una spazializzazione sonora che restituisce un ambiente amniotico in cui voci, rumori, gestualità e musiche si fondono».

In questa versione l’opera può essere sia vista che semplicemente ascoltata. Il concept e i suoni originali sono di Marta Olivieri mentre le coreografie di Loredana Canditone e Vera Borghini.

