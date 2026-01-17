Per la Giornata della Memoria, negli spazi di Theatre en vol in via de Martini a Sassari, va in scena dal 23 al 25 gennaio la rassegna “Memoria – Ieri, Oggi, Domani” che affronta la tematica della prevaricazione e della violenza attraverso tre dimensioni storiche: l’Olocausto e le sue coordinate; la discriminazione razziale; l’analisi dell’indole umana. Protagoniste le compagnie Actores Alidos di Cagliari, Michele Vargiu e Theatre en Vol.

Durante la rassegna verranno attuati parallelismi tra la condizione palestinese attuale, verranno indagati sopraffazione, sfruttamento, e l’atteggiamento coloniale e imperialista dell’Occidente e dell’essere umano in generale; si rifletterà sull’importanza di decidere cosa portare nel mondo (sia come individui che come popoli e - di conseguenza - governi) grazie al contributo delle associazioni Emergency e Ponti non Muri, e il comitato Fermiamo La Guerra Sassari, che prima di ogni spettacolo daranno a turno una valida interpretazione delle vicende contemporanee.

Il via venerdì alle ore 21: si ripercorreranno le atrocità dei campi di sterminio col Teatro Actores Alidos di Cagliari in “La zona grigia”, titolo di uno dei capitoli del saggio di Primo Levi “I sommersi e i salvati”.

Sabato 24 gennaio sempre alle 21 Michele Vargiu propone “Der Boxer”, la vera storia di Johann Trollmann, un pugile sinti, uno “zingaro”, che con la sola forza della sua determinazione riuscì a sfidare la follia del Terzo Reich e a farsi amare da un popolo intero.

Chiusura domenica 24 alle 20 con “Paradise Now”, l’ultima produzione di Theatre en vol che con teatro fisico e linguaggio grottesco affronta il tema della prevaricazione di un popolo su un altro, per disumanizzati interessi economici e di potere.

