Nato nel 1988 e specializzatosi in musica sacra, il coro liturgico Laudate et Benedicite è diretto dalla maestra Jana Bitti.

Il concerto si terrà venerdì 10 maggio alle 20 nella chiesa di Santa Caterina a Sassari. Il repertorio del coro spazia dal gregoriano alla polifonia sacra con particolare accorgimento alle partiture francescane e incursioni nella musica sacra popolare sarda.

Lo spettacolo, con ingresso libero ad offerta, ha l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della Comunità di Sant’Egidio, impegnata dal 2018 nella promozione della cultura della pace e nell’aiuto alle persone fragili e bisognose. In particolare, la raccolta fondi è finalizzata al finanziamento di un programma di attività denominato “L’amicizia non va in vacanza” che da maggio a ottobre consentirà agli amici anziani di trascorrere qualche ora spensierata in buona compagnia. Saranno organizzate visite culturali a musei e siti di interesse archeologico e storico, gite ricreative, serate a teatro e a tema con l’intervento di attori, conferenze, pranzi domenicali.

Il coro liturgico Laudate et Benedicite ha eseguito concerti in tutte le più importanti chiese francescane in Italia e all’estero con presenze agli “Incontri Nazionali Animatori Liturgico Musicali” di Assisi e a varie edizioni della rassegna internazionale “Pax Mundi” organizzata dal Sacro Convento di Assisi. Tra le partiture più eseguite si annoverano “Le sette parole” di Pietro Allori, la “Missa Dominicalis” di Bernardino Rizzi e la “Via Crucis” di Liszt, eseguita recentemente a Napoli nella Basilica di San Francesco di Paola.

© Riproduzione riservata