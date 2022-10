Ha riscosso un grande successo, al teatro Verdi di Sassari, la prima assoluta di “Lo Stato della Materia #thegame”, l'ultimo lavoro di Livia Lepri che ha chiuso l'edizione 2022 del festival “Corpi in movimento”.

“Sono davvero grata che il messaggio sia passato, che è quello di non avere paura del futuro – ha dichiarato la coreografa della compagnia Danza Estemporada –. È stato un lavoro molto complesso, lungo, ma tanto gratificante perché mi sono circondata di grandi professionalità. Sono tre anni che ci lavoriamo. L’ologramma ha richiesto una lunga gestazione perché doveva interagire non solo con le danzatrici in carne ed ossa ma anche con i sensori di Alexa”.

Gli applausi sono arrivati scroscianti, ma solo a fine serata, quando la coreografa saluta il pubblico sul palco assieme alle danzatrici e agli scenografi e costumisti.

“Per me è stato un onore chiudere il festival di Danzeventi ‘Corpi in movimento’ – ha concluso Livia Lepri – perché è un festival di grande spessore. E realizzare una prima nazionale per la mia città dove io lavoro, dove svolgo la mia esistenza umana e creativa è stato un onore. Quindi adesso voleremo in Albania e in altre parti d’Italia, sperando di essere presenti a noi stessi”.

