Compositore, pianista, bandoneonista e chitarrista, l'argentino Roman Gomez abbina alla sensibilità intepretativa anche una efficace comunicativa. L'artista sarà venerd' sul palco del Teatro Civico di Sassari (inizio alle 21) con “Estampas argentinas”, concerto organizzato dal Circolo Musicale Laborintus.

Il concerto propone un viaggio musicale tra tango, jazz e musica contemporanea, con composizioni originali e omaggi a Gato Barbieri e Astor Piazzolla, in un dialogo tra tradizione e innovazione.

Roman Gomez sarà accompagnato dal Laborintus Ensemble: Simone Sassu al pianoforte, Lorenzo Sabatini al contrabbasso, Paolo Carta Mantiglia al clarinetto e sassofono, più la cantante Rita Casiddu.

© Riproduzione riservata