La scelta finale era tra la Sardegna, loro regione d’origine, e la Sicilia. E loro, senza farsi influenzare, hanno scelto la Sicilia. Risultato: si sono portati a casa oltre 50mila euro di vincita, sbancando la puntata del 13 aprile di “Affari tuoi”, il seguitissimo gioco a premi di Rai Uno, condotto da Stefano De Martino.

Ad essere baciati dalla Dea Bendata sono Sara ed Emanuele, giovane coppia di fidanzati che il prossimo settembre convolerà a nozze, a Castelsardo.

(Unioneonline)

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