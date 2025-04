Ci saranno i Coma_Cose sul palco di piazza Vittorio Emanuele I, il giorno di Pasqua a Santa Teresa Gallura. Il loro concerto inizierà alle 22. Ma la serata sarà allietata anche da Kid Yugi, emblema della nuova wave del rap italiano, il comico del web Enzuccio e il dj regionale Thom C. Un evento per allietare, a inizio di stagione turistica, teresini e turisti, specialmente quelli d’età giovanile.

La locandina del concerto

È in particolare a questo pubblico che si rivolge l’Easter Festival 2025, ed è per questo che la scelta, tra le tante presentate «è caduta su un concerto la cui proposta musicale rispecchi temi in sintonia con il vissuto dei giovani di oggi, attraverso il pop, l’hip-hop e la trap»,afferma l’Amministrazione della sindaca, Nadia Matta. Una scelta che porta sul palco della piazza principale del paese artisti e dj noti nell’attuale campo musicale nazionale e regionale.

Indubbiamente sono di grande richiamo i Coma_Cose, duo conosciuto da anni, la cui popolarità ha avuto un incremento con la recente esibizione al Festival di Sanremo con il loro “Cuoricini”. Ci sarà da ballare e divertirsi al ritmo dei loro brani. A salire sul palco dell'Easter Festival ci sarà poi Kid Yugi, cantante che sta conquistando la scena musicale con il suo stile unico e la sua energia travolgente.

Per l’organizzazione dell’Easter Festival 2025, un appuntamento che si ripete ormai da 7 anni, l’amministrazione comunale ha stanziato la somma complessiva di 240.000 euro.

© Riproduzione riservata