Sanremo 2025, e anche la pratica dei co-conduttori è chiusa. Brilla la Sardegna con Mahmood e Geppi Cucciari che, come annunciato in diretta dal direttore artistico Carlo Conti al Tg1, lo affiancheranno nella quarta serata del Festival, quella tradizionalmente dedicata alle cover. E ci sarà anche Katia Follesa, papà sardo, chef, trapiantato al Nord.

Vincitore della kermesse nel 2019 con “Soldi” e nel 2022 con “Brividi” al fianco di Blanco, per Alessandro Mahmoud, 32 anni, originario di Orosei, un periodo d’oro proprio come la sua tuta: “Tuta Gold”, il singolo con cui ha gareggiato l’anno scorso all’Ariston, è stato incoronato come brano più venduto del 2024 in Italia.

Geppi Cucciari, 51 anni, macomerese, conduttrice su Rai 3 del delizioso “Splendida cornice”, si sta godendo il successo pure sul grande schermo: c’è anche lei nel cast dell’ultima fatica di Ferzan Ozpetek, “Diamanti”, film che ha già superato i 13 milioni di euro d’incasso. Un ritorno per Geppi, che al Festival era già stata nel 2012, quando lanciò un appello per la cooperatrice Rossella Urru - rapita in Algeria e poi liberata qualche mese dopo - e nel 2017, quando invocò la verità sul caso Regeni.

Gli altri nomi: la prima sera «sarò da solo», rivela Conti, ma lascia intendere che non è ancora detto. «A meno che non riesca a convincere due amici storici», aggiunge, anche se finora aveva escluso la presenza sul palco di Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni.

A salire sul palco nella seconda saranno Bianca Balti, la top model famosa in tutto il mondo che ha deciso di condividere con i fan, via social, la sua esperienza con la malattia, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Nella terza Follesa, ma anche Miriam Leone ed Elettra Lamborghini. Gran finale con Alessia Marcuzzi, regina del Dopofestival l’anno scorso con Fiorello, Alessandro Cattelan, padrone di casa a Sanremo Giovani, e «tante altre sorprese».

