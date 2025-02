Gran finale all'Ariston per il Festival di Sanremo.

Ad affiancare sul palco Carlo Conti i co-conduttori Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, reduce dall'esperienza del dopofestival.

Ad aprire la serata il dj e producer Gabry Ponte che presenta sul palco "Tutta l'Italia”, il suo ultimo singolo, scelto come jingle ufficiale della manifestazione.

Sul palco tutte e 29 le canzoni dei Big, sottoposte al giudizio di Televoto (34%), Giuria delle Radio (33%) e Sala Stampa (33%). Il risultato verrà sommato a quello complessive delle prime tre serate per ottenere una classifica: dal 6° al 29° posto in ordine di piazzamento, i primi 5 in ordine casuale.

Nuova votazione sulla top five con Televoto (34%), Sala Stampa (33%) e Radio (33%): il risultato sarà sommato a quello complessivo delle precedenti votazioni (prima, seconda, terza e quinta serata), per determinare la classifica finale e quindi il brano vincitore. Antonello Venditti riceve il premio alla carriera.

Tra gli ospiti, Edoardo Bove, il 22enne centrocampista della Fiorentina operato per l'applicazione di un defibrillatore dopo un malore in campo, e Vanessa Scalera per la sua "Imma Tataranni”, in onda su Rai1 dal 23 febbraio con la terza stagione. Ci sarà anche Alberto Angela, tornano Mahmood e Bianca Balti.

In piazza Colombo, sul Sukuzi stage, canta Tedua, mentre in collegamento dalla Costa Toscana, ormeggiata al largo di Sanremo, si esibiscono i Planet Funk.

© Riproduzione riservata