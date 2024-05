Con un tweet sui propri profili ufficiali la Rai scioglie il nodo Sanremo: sarà Carlo Conti il direttore artistico e il conduttore delle edizioni 2025 e 2026 del Festival.

Fumata bianca, dunque, da viale Mazzini per il post Amadeus.

Il nome del conduttore era già circolato insistentemente nelle scorse ore, si attendeva solo la conferma ufficiale.

«È già partito il tam tam, mi sta squillando il telefonino. Mi fa molto piacere: i conti tornano», ha scherzato il conduttore, che torna dopo sette anni sul palco dell’Ariston, commentando la notizia ai microfoni del Tg1. «Torno a Sanremo dopo sette anni, cercherò di riprendere quel lavoro fatto e portato avanti alla grande dalle due edizioni di Baglioni e alla grandissima dalle cinque di Amadeus».

«La musica - ha continuato Conti - come sempre al centro, quella attuale, che piace, speriamo di fare un bel lavoro e di continuare la meravigliosa tradizione di questo evento che mette tutti insieme, tutta la famiglia di fronte dalla tv».

Conti ha poi rivelato che il primo a scrivergli è stato Fiorello: «Se fossimo stati in onda, ha messaggiato, ci saremmo divertiti un bel po'».

«Per i prossimi due anni sarò il direttore artistico, peraltro è anche anche un bel modo di festeggiare i miei primi 40 anni di Rai, il primo contratto risale a giugno 1985», ha anche aggiunto.

Da oggi, ha continuato il conduttore, «inizierò a lavorare e ci sono step ben precisi. Adesso c'è la cosa più importante che è il regolamento, dopodiché inizieremo ad ascoltare le canzoni delle nuove proposte, poi quelle dei big e come ultima cosa cercherò di capire la squadra con me sul palco per la presentazione e tutti gli ospiti e quello che ne deriva».

