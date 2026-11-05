Al posto del Dopofestival, al termine delle serate di Sanremo 2027 che si terranno dal 16 al 20 febbraio, ci sarà il Controfestival, affidato alla Gialappa's Band.

Lo ha annunciato il direttore artistico e conduttore, Stefano De Martino, in versione anchorman al Tg1.

La Gialappa's sarà protagonista di uno spazio che accompagnerà il pubblico al termine delle serate del Festival con il consueto stile ironico e irriverente che da anni ne contraddistingue il racconto televisivo. Collegato da Milano, dietro la scrivania d'ordinanza De Martino ha annunciato la scomparsa del DopoFestival, interrotto dalle voci inconfondibili del duo della Gialappa's Band, che hanno accompagnato la rivelazione dell'ultimo tassello dell'offerta editoriale legata alla kermesse.

Con l'annuncio del ControFestival - sottolinea la Rai - si chiude così il cerchio delle trasmissioni collegate a Sanremo 2027.

(Unioneonline/D)

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