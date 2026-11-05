Un viaggio nella grande musica americana del Novecento, con grandi classici di Nat King Cole, Ray Charles e tanti altri: è atteso per venerdì 6 il concerto del cantante e sassofonista Michael Stephenson insieme al contrabbassista Alexander Claffy al B-Flat Cagliari, con i due artisti americani accompagnati sul palco dal Trio guidato dal secondo. Appuntamento per le 21:30 in via del Pozzetto 9, in un nuovo evento speciale promosso dal jazz-club del Quartiere del Sole.

Stephenson e Claffy, già separatamente ospiti in altre serate jazz cagliaritane, arrivano ora in coppia per presentare il loro album collaborativo "Michael Stephenson Meets The Alexander Claffy Trio", pubblicato nel settembre 2021 tramite l'etichetta La Reserve Records e prodotto da Jeremy Pelt nei leggendari Rudy Van Gelder Studios. Undici tracce elaborate nella reinterpretazione di standard della musica afroamericana e popolare dello scorso secolo, tra jazz, soul e rhythm & blues, passando anche per la tradizione: un lavoro che ha visto all'opera non solo i due principali autori, ma anche Julius Rodriguez (pianoforte), Benny Benack III (tromba) e Itay Morchi (batteria).

Proprio quest'ultimo, noto per il suo approccio dinamico e raffinato, sale sul palco del B-Flat come membro dell'Alexander Claffy Trio insieme ad André Weiss (pianoforte), artista di lunga esperienza nel genere e già collaboratore di Eric Alexander e Ralph Moore. Ed è così che con Stephenson, originario di Philadelphia e dalla vocalità soul profonda e sfumata, e Claffy, eclettico compositore e produttore che in pochi anni ha conquistato la scena di New York, nasce u n'ensemble che racconta la musica americana con sensibilità contemporanea, tra identità, memoria e universalità.

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