Il bolero e i ritmi latini incontrano il jazz più raffinato, in un universo espressivo tra radici, memoria e ricerca musicale. La rassegna The Jazz Club Network prosegue con il sassofonista portoricano Miguel Zenón e il pianista Luis Perdomo, in coppia sul palco per restituire dal vivo i due acclamati dischi de "El Arte Del Bolero", prima al Jazzino di Cagliari per venerdì 6, alle 21:45 in via Carloforte 74, e poi al Vecchio Mulino di Sassari, in via Frigaglia 5 per le 20:30.

Il duo è dunque protagonista di un nuovo appuntamento del circuito concertistico curato da Cedac, in collaborazione con l'associazione promotrice dell'omonimo jazz-club cagliaritano. Entrambi interpreti di primo piano nella scena jazz internazionale, oggi Zenón abita nella Grande Mela, pur mantenendo un profondo legame con quella California che lo ha a suo tempo accolto nel San Francisco Jazz Collective dopo aver lasciato Porto Rico, in un destino simile a quello di Perdomo, che dalla sua patria è giunto negli States per formarsi sotto la guida del leggendario Sir Roland Hanna, collaborando poi con artisti del calibro di Ravi Coltrane, David Sánchez e lo stesso Zenón, come membro del suo quartetto.

In una piena immersione nella tradizione del bole ro, dove i due esplorano la dimensione più intima e sentimentale del genere, il risultato è un dialogo musicale di grande forza, lontano dagli esuberanti e colorati stereotipi sulla musica caraibica: emerge infatti un lato più malinconico, introspettivo e quasi esistenziale nel repertorio a quattro mani di Zenón e Perdomo, impresso nei lavori discografici "El Arte Del Bolero" ed "El Arte Del Bolero, Vol. 2". Proprio quest'ultimo è stato premiato con il Grammy Award 2024 per il miglior album latin jazz, grazie al suo ibrido perfetto tra immediatezza popolare e sofisticazione compositiva, all'interno del quale il duo si muove con la naturalezza di chi conosce ogni sfumatura dei due estremi. Una sintesi originale e personalissima, in cui l'antico bolero trova nuove vesti senza mai perdere le sue radici, arricchendo invece il jazz di intense emozioni ed espressività.

Il repertorio, presentato dal vivo e consegnato ai due album “El Arte Del Bolero” ed “El Arte Del Bolero, Vol. 2” - quest’ultimo premiato con il Grammy Award 2024 nella categoria Best Latin Jazz Album -, si muove con naturalezza tra immediatezza popolare e sofisticazione compositiva. Una musica che affonda le radici in una tradizione lontana, ma che sa parlare un linguaggio universale, familiare e coinvolgente. Zenón e Perdomo si muovono in questo universo espressivo con la naturalezza di chi ne conosce profondamente ogni sfumatura, quasi fossero madrelingua di un linguaggio musicale condiviso. Le radici latino-americane e la sensibilità jazzistica si intrecciano così in una sintesi originale e personalissima, dando vita a un progetto in cui il bolero si rinnova senza perdere la propria anima e il jazz ritrova una delle sue più intense possibilità espressive

La nona edizione del cartellone è sostenuta dal Ministero della Cultura, dall’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo della Regione Sarda, dal Comune di Cagliari, dalla Fondazione di Sardegna.

Info

www.cedacsardegna.it

JAZZINO MUSIC CLUB

VIA CARLOFORTE 74, CAGLIARI

POSTO UNICO: 15 EURO

TEL. 375.8365120

IL VECCHIO MULINO

VIA FRIGAGLIA 5, SASSARI

POSTO UNICO: 10 EURO

TEL. 079 4920324

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