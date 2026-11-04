«Spero di essere dimesso per la finale, così potrò godermi la vostra vittoria». È uno dei messaggi più emozionanti scritti sui cartelloni realizzati dai piccoli pazienti della Scuola in Ospedale dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari per sostenere i Mad Dog, la giovane band sassarese protagonista di X Factor, che sta conquistando il pubblico con la sua energia e il suo talento.

Con colori, disegni e tanta fantasia, i bambini e i ragazzi ricoverati hanno realizzato cartelloni per incoraggiare i quattro musicisti sassaresi e li hanno inviati a Milano, nello studio della trasmissione. Tra questi spicca un grande «Forza Mad Dog! Gli alunni della scuola in ospedale, reparto Pediatria di Sassari», testimonianza dell’affetto e della partecipazione con cui i piccoli pazienti seguono l’avventura musicale dei loro concittadini.

L’iniziativa è stata realizzata con il coinvolgimento delle insegnanti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Monte Rosello Alto e della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Latte Dolce Agro, impegnate quotidianamente nelle attività didattiche rivolte ai bambini e ai ragazzi ricoverati.

«I bambini hanno accolto questa iniziativa con grande entusiasmo – racconta una delle insegnanti della Scuola in Ospedale –. Hanno scelto colori, disegni e parole per incoraggiare i Mad Dog, sentendosi parte di questa bella avventura. Ci ha particolarmente colpito il messaggio di uno di loro, che spera di essere dimesso in tempo per godersi la finale e festeggiare la vittoria della band. È una frase che ci ricorda quanto sia importante, anche durante un ricovero, continuare a coltivare sogni, passioni e aspettative. Attraverso la musica e la creatività cerchiamo di offrire ai nostri alunni momenti di serenità e di normalità».

© Riproduzione riservata