Carlo Conti, alla sua quarta regia come direttore artistico e conduttore di Sanremo, mette mano al regolamento della kermesse non solo correggendo il meccanismo delle votazioni, che negli ultimi anni aveva sollevato molte polemiche, ma tornando alla vecchia gestione delle Nuove Proposte che competeranno di nuovo in una categoria a parte.

Queste alcune delle novità per il prossimo Sanremo che emergono dal nuovo Regolamento del 75° Festival della Canzone Italiana, pubblicato online.

Conti ricomincia da quattro, dopo i suoi 3 Festival vincenti, quelli delle edizioni 2015, 2016 e 2017. Per le nuove proposte saranno 4 gli artisti in gara, tre provenienti da Sanremo Giovani e uno scelto dal concorso Area Sanremo edizione 2024. Cambia poi il numero dei Big, che saranno 24, e la votazione della serata delle cover, (quella in cui i Campioni in gara saranno chiamati a re-interpretare un brano scelto dal repertorio italiano o internazionale) che non influirà sulla vittoria finale del Festival, determinando solo la cover vincitrice. Inoltre, nella serata finale, quando si riapriranno le votazioni sui 5 finalisti, non saranno azzerati i voti ottenuti dai 5 cantanti fino a quel momento, ma l'ultima sessione di voti andrà ad aggiungersi a quelli ottenuti durante le serate precedenti (esclusa solo la serata cover).

Saranno in tutto 3 le Giurie: il Televoto avrà un "peso" del 34%, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web del 33% come quello della Giuria delle Radio. Il nuovo regolamento prevede poi che in qualità di direttore artistico di Sanremo, Carlo Conti dovrà «condividere l'impostazione editoriale e le relative scelte con la Direzione Intrattenimento Prime Time» dove «viene istituito l'ufficio dell'Organizzazione del Festival, composto da personale Rai, incaricato di gestire il progetto del 75° Festival della Canzone Italiana».

Sempre rispetto alla gestione delle serate la normativa precisa anche che «la suddivisione degli artisti nelle serate e l'ordine di esecuzione delle canzoni, nonché ogni decisione in merito all'organizzazione e realizzazione delle Serate di Sanremo 2025, spetta, su base esclusiva, al Direttore Artistico e a Rai». Confermato infine lo slittamento ai giorni 11, 12, 13, 14 e 15 febbraio 2025. In ogni caso, «sino al giorno 18 febbraio 2025 compreso, il Vincitore di Sanremo 2025 non potrà partecipare a programmi televisivi trasmessi da emittenti diverse da Rai».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata