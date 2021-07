Proposta indecente per Sangiovanni.

Dopo aver trionfato nella categoria Canto di “Amici 20”, l’artista ha partecipato a “Battiti Live”, kermesse musicale che si tiene in Puglia.

Durante una sessione di autografi con alcuni fan in hotel è stato colto di sorpresa da una richiesta inaspettata.

"Se vuoi ho una camera libera, ma proprio liberissima", ha fatto sapere una ragazza, piuttosto spigliata.

Dopo un piccolo momento di imbarazzo, Sangiovanni le ha risposto: “Non posso, sono fidanzato”.

La relazione con la ballerina Giulia Stabile, vincitrice del talent show, è nata tra i banchi della scuola di Maria De Filippi e sembra procedere a gonfie vele.

"Giulia mi aiuta tantissimo. A volte la guardo e le dico: 'Ma come fai a vedere il mondo così?'. Sto imparando, con qualche anno di ritardo, a essere il bambino che non sono mai stato", ha detto il cantante in una recente intervista, dichiarandosi innamoratissimo della sua fidanzata.

