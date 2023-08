La magia della musica classica nell’incanto dell’alba sul mare de La Cinta. A fare questo dono alla comunità di San Teodoro è stato, questa mattina, il maestro Paolo Zanarella, che con il suo pianoforte ha accompagnato il sorgere del sole davanti a centinaia di persone rapite da un’atmosfera unica.

L’evento, organizzato dalla Musiklab Academy con il patrocinio e contributo del Comune di San Teodoro – assessorato alla Cultura, Turismo e Spettacolo, si intitola “Il pianista fuori posto” ma il maestro padovano questa mattina, con i piedi sulla sabbia e il sottofondo delle onde sulla battigia, sembrava proprio essere nel posto giusto al momento giusto. La sua esibizione di oggi è solo l’ultima delle tante che il compositore propone da anni in diverse città italiane, donando a chi lo incontra momenti senza tempo. I suoi concerti en plein air sono l’emblema della forza dirompente della musica che vuole uscire dai suoi palazzi e avvolgere tutte le persone con la sua magia.

Zanarella ha voluto liberare la musica classica dai contesti istituzionali e condividere con chiunque l’emozione che un pianoforte riesce a regalare con la sua potenza e gentilezza. Il suo amore per la musica è straripato dagli argini delle sale da concerto perché tutti potessero vibrare della forza guaritrice che hanno le note di un pianoforte. Suona la musica del cuore e la restituisce a chi non ha la possibilità di frequentare facilmente una sala da concerto.

Anche questa mattina, nella splendida cornice mattutina de La Cinta, le sue note hanno preso forma dallo sguardo sincero delle persone sedute attorno a lui, dai volti assonnati dei bambini seduti sulla sabbia, e ha trasformato ogni tocco sul pianoforte in un istante di magia. Lui suona così, ovunque, dietro l’angolo più nascosto, nella piazza dell’antico borgo, nella grande via del corso, sopra un ponte o una diga, lungo un sentiero di montagna o nel centro delle città.

Paolo Zanarella è un musicista e compositore esperto in improvvisazione pianistica. Ha all’attivo migliaia di esibizioni concertistiche e la pubblicazione di 7 album di composizioni personali di pianoforte. Il suo repertorio spazia inoltre dalla musica classica a quella moderna fino alle cover interpretate con uno stile unico e inconfondibile. Il concerto di questa mattina è l’ultimo dei 3 appuntamenti della 12° edizione del Festival Internazionale “Musica in Crescendo” che ha portato nel centro gallurese artisti di livello come la Piccola Orchestra Goganga, esibitasi l’11 giugno con il Tributo a Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci, e il meraviglioso concerto del pianista e compositore Nicola Piovani del 21 luglio.

© Riproduzione riservata