L’aveva annunciato il 26 luglio scorso, dopo l’esibizione su un palco galleggiante al Water World Music Festival in Costa Smeralda: Salmo aveva scritto sul suo profilo Instagram che avrebbe organizzato un evento per la Sardegna flagellata dai terribili incendi.

"Oristano è stata devastata dalle fiamme, molte famiglie hanno perso lavoro e bestiame: hanno bisogno di noi”, spiegava il rapper, promettendo “un concerto gratuito per chi non è potuto venire ieri e una raccolta fondi su Internet per aiutare queste persone. Non so quando potremo fare il live e se ce lo permetteranno, ma noi lo faremo ugualmente”.

E dopo appena due settimane il rapper ha mantenuto la promessa. Come annunciato dalla sua pagina Instagram, venerdì 13 agosto l’artista di Olbia sarà impegnato in un concerto gratuito a favore della popolazione sarda colpita dagli incendi.

“Vi comunicherò città e orario il giorno stesso dell’evento. Non mancate!”, ha annunciato Salmo.

(Unioneonline/v.l.)

