Un post, due notizie. Salmo infiamma il suo profilo Instagram lanciando una “bomba” inaspettata, un misto di soddisfazione e (forse) un pizzico di rabbia e delusione: «Il 29 dicembre fuori il mio pezzo scartato da Sanremo». Le poche parole arrivano a corredo di una foto che lo mostra nel mezzo di un turbinio di fuoco e fiamme, con un’espressione quasi demoniaca e sul capo i capelli intrecciati, a formare due corna. Tanto è bastato per far scatenare il web, imploso sotto il peso dei commenti di chi non attendeva altro se non una nuova hit del rapper olbiese e di chi, invece, è rimasto deluso dal “lasciapassare” negato all’artista.

Sul palco dell’Ariston Salmo – da concorrente – non c’è mai salito. Eppure le occasioni non sarebbero mancate: nel 2020 ha rifiutato l’invito, «non me la sento», aveva spiegato sui social. Mentre l’edizione 2023 del Festival della canzone italiana lo ha visto comunque protagonista della scena in diverse occasioni, seppur in gara non ci fosse il suo nome. Ha cantato nella serata d’apertura e di chiusura, in diretta dalla nave da crociera Costa Smeralda ormeggiata poco distante dalla location della kermesse, e poi si è esibito nella serata delle cover, in duo con Shari, portando “Il diavolo in me” di Zucchero, rivisitata in chiave dance elettronica. Un’esibizione di tre minuti che ha convinto pubblico e conduttore. «A marzo riparto con il mio tour, sei invitato!», aveva detto al direttore artistico Amadeus. «Non vedo l’ora di sentirti cantare e ballare», la risposta.

Eppure, anche se il nome del cantante era tra quelli “papabili” per l’edizione 2024, la lista ufficiale ha riservato amare sorprese. Nessuna corsa per la palma e il leone d’oro, dunque. Magari la sorpresa arriverà il prossimo anno. Quel che è certo è l’appuntamento fissato per la notte di San Silvestro nella sua Olbia, quando salirà sul palco del concertone di fine anno proprio con Zucchero Fornaciari (nome che “ritorna” dopo l’esperienza sanremese), il big attesissimo che accompagnerà la città verso il nuovo anno.

