Ritorna la manifestazione organizzata dall’associazione culturale-musicale Insieme Vocale Nova Euphonia con l’obiettivo di valorizzare attraverso la musica e altre espressioni artistiche, il patrimonio monumentale, archeologico e paesaggistico della Provincia di Sassari. Sarà l’antica chiesa romanica di San Michele di Plaiano a Sassari a ospitare sabato alle 19.30 il “Sacro-concerto”. L'ingresso è libero.

La serata avrà come protagoniste le corali di Vincenzo Cossu che nel corso del Festival fanno gli onori di casa accogliendo in musica il pubblico e gli artisti ospiti di ogni tappa. L’Insieme Vocale Nova Euphonia e la Corale studentesca città di Sassari per questa importante anteprima presenteranno per la prima volta in assoluto un “Sacro-concerto” interamente dedicato alla musica sacra e spirituale e una nuova composizione del Maestro Cossu intitolata "Shemà Israel", dedicata alle vittime del conflitto arabo-israeliano.

La scaletta del concerto prevede anche brani di compositori specializzati in musica da cinema come Morricone, John Williams, Vangelis e Debney, composizioni di autori classici come Palestrina, Mozart e Gasparin, e ancora brani tradizionali africani, sardi e della tradizione gospel & spiritual.

I cori saranno accompagnati dai musicisti Walter Masala al pianoforte, Gabriele Griva alla chitarra, Irinel Pavaloaia al flauto e Gabriele Serra alle percussioni.

© Riproduzione riservata