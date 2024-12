Il ricordo della figura di Berlinguer sabato in primo piano a Ghilarza. L’Associazione per Antonio Gramsci di concerto alla Fondazione Enrico Berlinguer e in collaborazione con Comune e Regione propone infatti “Enrico (poi Berlinguer)” di e con Ignazio Chessa. Per lo spettacolo prodotto dall’Associazione La Luna del Pomeriggio l’appuntamento è per sabato 7 dicembre alle 18.30 all’auditorium comunale. Le musiche sono curate da Claudio Gabriel Sanna, il video "Non b’at Nemos” è di Bruno D’Elia, la direzione tecnica di Serena Vargiu e quella artistica di Simone Gelsomino.

«A quarant’anni dalla sua scomparsa, in un’era in cui la politica è spesso ridotta a spettacolo sui social e in tv, è il momento di ricordare Enrico Berlinguer», spiegano gli organizzatori. «Questo spettacolo celebra la sua figura unica: un politico sardo, italiano e comunista che ha segnato la politica italiana. Berlinguer ha affrontato la "questione morale" in politica, ha guidato il Pci con integrità e ha avuto il coraggio di criticare l'Unione Sovietica. La sua morte nel 1984 ha scatenato un'onda di affetto e rispetto, con un milione di persone ai suoi funerali, compresi i suoi avversari».

«Questo spettacolo offre una rievocazione emozionante della vita di Berlinguer, dai suoi primi giorni politici alla sua eredità duratura», aggiungono. «È un richiamo alla speranza e alla fiducia in una politica più autentica e orientata verso l'interesse nazionale, lontana dalla superficialità e dal populismo. Un omaggio a un uomo che ha incarnato l'integrità e ha fatto la differenza».

