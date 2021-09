I Rolling Stones, per la prima volta senza lo storico batterista Charlie Watts, morto lo scorso 24 agosto a 80 anni e sostituito sul palco da Steve Jordan, hanno iniziato il loro “No filter” tour, la cui partenza è stata ritardata di un anno a causa dell’emergenza Covid.

Ieri sera il concerto di apertura al Dome at America's Center di Saint Louis, negli Stati Uniti.

Lo spettacolo si è aperto con il palco vuoto e solo un ritmo di batteria, con le immagini di Watts proiettate sui megaschermi.

Dopo la seconda canzone, "It's Only Rock 'N' Roll (But I Like It)", Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood si sono avvicinati al pubblico per ringraziare i fan dell'affetto mostrato per il batterista.

"Questo è il nostro primo tour senza di lui, ci mancherà molto Charlie, dentro e fuori dal palco", ha detto commosso il frontman della band britannica.

Il gruppo ha poi ripreso il concerto dedicando "Tumbling Dice" al musicista scomparso.

Durante lo show sono stati eseguiti molti classici, tra cui "Paint It Black", "Sympathy For The Devil", "Jumpin Jack Flash" e "Gimme Shelter".

Gli Stones hanno anche lanciato un appello ai fan a vaccinarsi.

“Siamo vaccinati e dovreste esserlo anche voi, e se vogliono la mascherina, mettetevela, non è un grosso sacrificio”, ha detto Richards.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata