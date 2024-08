Ideato soprattutto per i più piccoli ma destinato comunque agli spettatori di tutte le età, ritorna dal 27 agosto al 1° settembre il Festival Clown. Organizzata da Teatro S’arza e giunta alla decima edizione, la manifestazione propone otto spettacoli.

Si parte il 27 agosto alle 18 in via Venezia con “Giangiangelo, Guendalina e le loro storie” a cura del Teatro S’Arza. il 28 alle 18 in via Venezia la Bottega dei Teatranti porterà in scena “Janas, Surbile e altri miti della Sardegna” mentre il 29 (stesso luogo e orario) sarà la volta di Tragodia con “Baracca e burattini con Pinocchio”.

Il 30 agosto doppio appuntamento: alle 11 in via Sieni Teatro S’Arza proporrà “Nel magico mondo di Oz” mentre alle 18 in via Venezia il Crogiolo rappresenterà “Nella valle dei mulini”. Il 31 agosto alle 18 in via Sieni la Compagnia Garcia Lorca di Nuoro porterà in Scena “Moby Dick”, mentre il 1° settembre sono in programma altri due appuntamenti in via Sieni: alle 11 Teatro S’Arza con “La principessa delle nuvole” e alle 18 Ilos con “Angelina”.

