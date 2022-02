Raffica di multe per Elettra Lamborghini. La regina italiana del twerking è stata sommersa di sanzioni arrivate dal Comune di Buccinasco, nel Milanese. “Non so nemmeno dove sia”, è stata la sua replica nel racconto fatto su Instagram ai suoi quasi 7 milioni di follower. “Ero altrove – ha spiegato in modo ironico – e poi io guido bene. Buccinasco, non si fa così: ascoltami bene, ti vieto di farmi le multe, basta, io non sono mai venuta a Buccinasco, non ti permettere mai più. E poi ora sono anche birichini, non è che te la fanno lì, ti arriva a casa, quindi non so neanche com’è successo, magari non ero io. Non va bene, le multe si fanno al momento”.

Il sindaco non è stato a guardare e ha voluto rispondere alla cantante: “Cara Elettra – è il messaggio, sempre via social, di Rino Pruiti –, in qualità di sindaco di Buccinasco, visto che non conosci il nostro Comune, ti invito a venirci a trovare per visitare la nostra bella città. E, se ci tieni, per verificare queste multe”.

