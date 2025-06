Domani, mercoledì 18 giugno, apre per la prima volta al pubblico a Quartucciu la storica Casa Attizzi - Atzeri, detta anche “Sa Domu de su Coru”, in via del Progresso 4, destinata a diventare un altro polo culturale del progetto Mariposa de Cardu della compagnia teatrale Il Crogiuolo. L’occasione è uno spettacolo iniziatico (organizzato da Il Crogiuolo in collaborazione con la compagnia Aquilone di Viviana) dal titolo "L’albero delle acciughe", di e con Mariella Fabbris, attrice, regista, drammaturga e pedagoga.

Lo spettacolo è liberamente tratto dal racconto "Il salto delle acciughe" del compianto scrittore e poeta torinese Nico Orengo. L’appuntamento è per domani alle ore 20. La protagonista del racconto e quindi anche dello spettacolo, come si evince dal titolo, è un'acciuga. La cultura contadina insegna quanto è salutare mettere in sinergia il sapore e i colori della terra e del mare. Far incontrare il Nord e il Sud del mondo, ritrovarsi sotto lo stesso cielo, unire quei pezzetti di terra distrutti dai confini, superare barriere, oltrepassare i confini con storie belle e delicate come quella scritta da Orengo.

Dopo lo spettacolo chi lo vorrà potrà gustare le acciughe sott’olio preparate da Mariella Fabbris in dodici modi diversi su una grande tavola imbandita a buffet. Lo spettacolo è riservato a soli 20 spettatori, la prenotazione è quindi obbligatoria e può avvenire solo tramite messaggio scritto su WhatsApp al numero 334/8821892.

