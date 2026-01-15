Una tecnica di ballo rimasta sepolta negli anni, riscoperta grazie all'internet e oggi insegnata da maestri d'indiscussa bravura: queste le premesse con cui Asd Black Stars promuove sabato 17 gennaio, nella sua sede di via Beethoven 26 a Quartu Sant'Elena, un workshop dedicato al Killer Boogie. L'appuntamento per imparare la frenetica e travolgente coreografia è alle 18 su prenotazione, con la richiesta di conoscenze basiche di Boogie ai partecipanti.

Il Killer Boogie è una rarità dalle origini quasi mitiche, traendo il nome dall'omonimo brano che pubblicò nel 1973 il pianista e radioconduttore Jan Rietman, sviluppato su un ritmo velocissimo e particolarmente ostico da tenere in ballo di coppia, eppure perfetto per il virtuosismo coreografico del ballerino tedesco Marcus Koch. Già virtuoso di Boogie Woogie, Charleston e altri stili di ballo swing, proprio lui nel 1997 andò in onda sulla televisione tedesca, improvvisando sulle note del pezzo di Rietman i primi passi della scatenata danza.

Non fu un'immediata esplosione, anzi: la performance di Koch andò dimenticata per quindici anni, in un minuto scarso di ripresa video che galleggiò per anni nei meandri del web, riemergendo infine grazie a Youtube. Fu lì che lo stile cominciò ad essere studiato e riproposto da grandi ballerini e Koch, in compagnia del collega Rasmus Holmqvist, decise nel 2014 di completare la sequenza immortalata in una coreografia completa, oggi popolare in tutto il mondo. L'anno dopo la tecnica ebbe anche il suo debutto dal vivo, in un momento memorabile al Rock That Swing Festival.

Il workshop di sabato sarà perciò basato sugli insegnamenti di Koch e Holmqvist, in un palcoscenico aperto a entrambi i ruoli del ballo swing – normalmente detti "leader" e "follower" – con i maestri Pino Mereu e Alessandra Zucca, animatori della scuola quartese e delle sue numerose iniziative. Data l'ovvia complessità coreografica, si richiede ai partecipanti almeno una conoscenza di base della routine Fast Boogie, insieme ai passi di Kick Ball Change.

