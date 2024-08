L’estate a Quartu prosegue con un concerto nell'ambito degli eventi de ‘La luna sotto casa’: domani 9 agosto arriva in città il violinista Lino Cannavacciuolo, sul palco insieme a Gigi De Rienzo e ad altri musicisti, per una serata d’autore assolutamente da non perdere.

L’artista campano si esibirà nella centralissima piazza XXVIII aprile, a partire dalle 21.30. Nell’occasione presenterà lo spettacolo ‘Via Napoli’, un viaggio immaginario attraverso cinque secoli di musica partenopea, raccontando un popolo che è sempre riuscito a tenere ben salda la propria identità trasformando il dolore, la fame, i soprusi subiti in forme d’arte, esprimendo così la sua irrefrenabile voglia di vivere. Sacro e profano, nobile e plebeo, colto e popolare: categorie sociali e culturali che, se altrove restano tra loro ben distinte, a Napoli trovano invece una commistione, un amalgama capace di dare vita a prodotti musicali di indiscussa bellezza che divengono modelli per le altre culture. L'iniziativa è del Comune.

© Riproduzione riservata