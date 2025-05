Un tripudio di pubblico quello presente ieri a Sorso, dove una cornice da grandi eventi ha accolto più di 5000 persone per il Festival Musicale del Primo Maggio, la non-stop di musica culminata con l’esibizione del cantautore e rapper Mr. Rain, super ospite dell’edizione 2025.

Dodici ore a tutta musica, da mezzogiorno a mezzanotte, in un Parco Vita illuminato da una splendida giornata di sole e allestito in maniera impeccabile per accogliere al meglio lo straordinario pubblico di casa e i visitatori che ieri numerosissimi hanno scelto la città della Romangia. Un successo oltre ogni aspettativa, per questa quarta edizione organizzata dall'Amministrazione comunale, con il contributo della Regione Sardegna e in collaborazione con R&G music.

Sul palco si sono alternati Tribar, Malmignatta, The Snus, Sossu Racconta, Help Band, Tributo a Cremonini "Share The love", Alexia J feat Lunåra ed Eris feat Lunåra e le Reinas, vincitrici del Sorso Calici Music Contest. E ancora, Rani, Haren Brett, Mario Donato Vinci e Yuza, oltre ai Dj Felix, Steros e Blaster, Vittor, Daniel DJ, Raimondino, Federico Sechi e al coinvolgente format Anni ‘90 e 2000, con lo special guest Danyjeey.

L’amministrazione comunale consapevole che il Festival musicale del Primo Maggio rappresenta ormai un potentissimo strumento di promozione del territorio e uno degli eventi più attesi e di maggior richiamo di tutta l’Isola, incassa un risultato strepitoso e ringrazia tutti coloro che si sono adoperati con il proprio fattivo impegno e con la propria presenza nella perla verde di via Marina a rendere quella di ieri una straordinaria festa di musica, spettacolo.

