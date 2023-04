Tutto pronto per il concerto di Enrico Ruggeri: il cantante ospite della città di Porto Torres nel giorno di Pasquetta, giornata dedicata alla promozione del Parco Nazionale dell’Asinara.

Teatro della manifestazione non solo l'area verde antistante la Torre Aragonese dove verrà allestito il palco che alle 18 vedrà protagonista l’artista milanese, ma anche il tratto del corso Vittorio Emanuele che ospiterà intrattenimenti per bambini e le bancarelle per il mercatino dell'artigianato ed opere di ingegno, compreso tra la via Giudicessa Adelasia e la via Mare, con estensione al tratto tra la piazza Dogana e la via Ettore Sacchi, nonché il piazzale “Eroi dell'Onda”.

Per l’occasione l’amministrazione comunale ha previsto alcune modifiche al piano di viabilità. Lunedì 10 aprile dalle 10 alle 24 saranno interdetti al transito veicolare il corso cittadino, compresi i tratti della via Cavour e della via Petronia in immissione al corso Vittorio Emanuele. Stop temporaneo alla circolazione anche nel tratto della via Mare, in ambedue i sensi di marcia, interposto tra la piazza Dogana e la via Ettore Sacchi.

Nello stesso orario, fatta eccezione per i mezzi muniti di autorizzazione alla occupazione, si vieta la sosta nel corso Vittorio Emanuele, in ambedue i lati di carreggiata del tratto compreso tra la via Adelasia e la via Mare, e tra la via Sacchi e la piazza Dogana, in entrambi i lati di sosta. Da tali limitazioni sono esclusi i veicoli al servizio delle Forze di Polizia e di Soccorso.

