Terzo seminario formativo nell'ambito del progetto "Reti Inclusive - Per una Scuola di Comunità" finanziato dalla Fondazione di Sardegna (Bando "Scuola Bene Comune"). L’appuntamento è in programma martedì, 21 gennaio alle ore 16 presso il Museo del Porto a Porto Torres.

Il seminario dal titolo "Giustizia riparativa - Il ruolo della comunità in relazione ai comportamenti sfidanti di minori e giovani adulti " è tenuto da Ernesto Lodi – Psicologo e psicoterapeuta, ricercatore in Psicologia Sociale del Dipartimento Scienze Umanistiche e Sociali.

I temi oggetto dell’incontro vanno dalla giustizia riparativa e implicazioni per la responsabilità al sistema retributivo-riparativo a partire dai contesti educativi e nel sistema giustizia, fino alle risorse “positive” individuali e sociali come strumento per il cambiamento, oltre al ruolo della comunità: partecipazione e impegno nella responsabilizzazione di autori e autrici di azioni dannose e nell’accoglienza dei bisogni delle persone danneggiate. Prossimo appuntamento il 27 marzo prossimo dal titolo "Corresponsabilità educativa: scuola, famiglia, comunità".

