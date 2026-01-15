Non hanno neppure raggiunto la maggiore età ma sul palco si muovono come dei veri professionisti, sei attori capaci di trasmettere entusiasmo al pubblico. Saranno i protagonisti dello spettacolo “Ceneri teatrali”, in programma sabato 17 gennaio alle ore 19.30, presso il teatro Andrea Parodi di Porto Torres. Matilde Angius, Carlo Angius, Giorga Muroni, Francesco Angius, Nicola Nurchis e Roberta Sias, tutti originari di Sorso, sperimentano il loro talento sul palcoscenico turritano.

Diversi per carattere e vissuto, si erano incontrati casualmente all’interno di un laboratorio teatrale guidato da un regista severo e provocatorio, Agostino Pinna. Quello che sembra un semplice percorso formativo si trasforma presto in un vero e proprio viaggio alla ricerca di un teatro autentico, un teatro che pare essere scomparso, ridotto ormai in cenere.

Attraverso prove, scontri, ironia e aneddoti che riflettono la realtà contemporanea, il gruppo di improvvisati e “brancaleonici” attori si ritrova a dare voce a un popolo inascoltato, ad affrontare tematiche sociali e politiche attuali e a confrontarsi con problematiche profonde come il bullismo e l’emarginazione.

Nel loro cammino, i ragazzi mettono in discussione ogni forma di teatro precostituita, dissacrando schemi, ruoli e convenzioni. Dalle ceneri di un teatro svuotato di significato nasce così il desiderio di crearne uno nuovo: libero, sincero, privo di preconcetti, capace di esprimere verità e autenticità. Ceneri Teatrali diventa quindi un atto di rinascita, un invito a riscoprire un teatro che, nonostante tutto, esiste ancora e vive nello sguardo genuino delle nuove generazioni.

