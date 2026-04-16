Giovani attori sul palcoscenico del teatro comunale Andrea Parodi di Porto Torres, per interpretare il racconto su "Orfeo ed Euridice”. L'appuntamento è per domenica 19 aprile, alle 18 con ingresso gratuito. Lo spettacolo è organizzato dall’Istituto Comprensivo 2 "Don Antonio Sanna" in collaborazione con l'associazione La Camera Chiara e grazie al contributo dell’Amministrazione Comunale di Porto Torres.

Sul palco, il gruppo di giovani interpreti della Compagnia Teatrale “Gli amici del De Amicis” metterà in scena il famoso mito di Orfeo ed Euridice, una delle storie più affascinanti dell’antichità. Un racconto che parla di amore, musica e speranza, capace di emozionare grandi e piccoli.

Lo spettacolo nasce da un progetto formativo che la scuola secondaria di 1° grado dell’IC2 di Porto Torres ha sviluppato in collaborazione con La Camera Chiara, tramite l'iniziativa Un altro se' - Progetto ESO4.6.A4.D - Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027, finanziato dai fondi Fsr-Fesr dell'UE - Orientamento per le scuole secondarie di primo grado.



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