La line up dell’undicesima edizione è al completo, l’attesa sta per finire: il Red Valley Festival si prepara a tornare con nuovi e noti artisti che calcheranno la scena della Olbia Arena dal 13 al 15 agosto.

Tra le new entry spicca Ditonellapiaga, che arriverà in Gallura forte del successo del tour con cui sta girando l’Italia e della hit “Che fastidio!”, con cui ha conquistato quest’anno il terzo posto a Sanremo, ma anche Achille Lauro, Bresh, Clara e Mara Sattei, tutti protagonisti della prima serata insieme a Chiello e a Boss Doms.

Il 14 agosto spazio, invece, ad Anna, Kid Yugi, Noyz Narcos, ma anche a Shiva, 22Simba, 18K, Euroclub, Le-One, Lil CR e Promessa. Chiude a Ferragosto la grande serata che vedrà alternarsi sul palco olbiese Sfera Ebbasta, Annalisa, Ernia, Samurai Jay, Sayf e, infine, Low-Red, Ludwig e Rrari Dal Tacco.

L’edizione 2026 del festival prodotto e organizzato da Magma Events offrirà, tra le altre cose, diverse novità, ampliando la sua proposta artistica e scenografica con produzioni ancora più spettacolari e show studiati per confermare l’unicità di una manifestazione che si rinnova ogni anno senza perdere la sua identità.

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