Prosegue in Costa Smeralda il Festival del Meraviglioso di Porto Cervo, il ricco cartellone di spettacoli, concerti e performance ideato e diretto dal patron Andrea Baccuini, fondatore del Super G di Courmayer, e da quest’anno presente nel borgo gallurese con la sua nuova creatura.

I prossimi appuntamenti del festival vedono in scaletta due artisti molto noti al pubblico televisivo per le loro esibizioni nei principali programmi del piccolo schermo.

Questa sera, giovedì 25 agosto, alle 22 nel panoramico spazio della Terrazza del Meraviglioso, presso la Promenade du Port, da cui si può godere di una vista spettacolare, il protagonista sarà Lorenzo Zambianchi, cantautore, pianista e compositore attivo tra sale concerti, tv e grandi eventi a livello internazionale.

Dopo gli studi in canto e pianoforte, nel 2001 vene scritturato giovanissimo per cantare in alcuni spot pubblicitari di importanti marche nazionali: un trampolino di lancio che lo porta ad incidere nel 2003, in duo con Marco Villa, il suo primo singolo dal titolo "Corse Clandestine" il cui videoclip, realizzato e diretto da Stefano Salvati, viene inserito nella programmazione dell'emittente televisiva All Music.

Dopo altri due singoli di successo, esce con il primo album dal titolo “Fare e disfare” e da lì inizia una carriera live che lo porta in giro per l’Italia e in importanti festival all’estero.

Domani, sempre alle 22, sarà il turno di Rosario Rannisi, One-man show avvicinatosi al mondo dello spettacolo che conta con la partecipazione al Grande Fratello nel 2004.

Subito dopo ci fu La Fattoria ma la sua grande passione, fin da bambino, è sempre stata la musica.

I reality show delle emittenti nazionali gli danno quella visibilità che lo portano sui palchi dei più importanti club della Penisola ed inizia a realizzare tour con migliaia di persone.

Nel 2015 arriva sul palco dei Nomadi per aprire i concerti dello storico gruppo che apprezza il suo talento ed il suo carisma.

Tra le decine di migliaia di fan dei Nomadi presenti in quel tour, molti lo hanno scoperto e tutt’oggi lo seguono sui social e nei tanti live che Rannisi porta in giro dal nord al sud.

A Porto Cervo, viste le tantissime richieste, sarà sul palco del Meraviglioso per quattro date consecutive.

Chi arriverà al suo concerto in Costa Smeralda non pensi più al Grande Fratello, oggi Rosario Rannisi è un mattatore a tutto tondo capace di emozionare e di entusiasmare il pubblico di tre generazioni.

In attesa di calcare il palco di Sanremo.

L.P.

