Parte stanotte a Porto Cervo la nuova edizione del Festival Billionaire Experience, una sorta di Mid Summer Night’s Dream, un sogno ad occhi aperti che, come nella famosa commedia shakesperiana, mescola realtà e fantasia, suggestione e colore ma anche sapori e profumi incredibili.

Straordinari spettacoli si alterneranno sul palco della creatura di Flavio Briatore, che ha riaperto i battenti nei giorni scorsi, fino al 28 agosto.

Ma non sarà solo musica perché, con l’avvento del Covid nel 2020, le esigenze furono di creare un club con posti distanziati per fruire degli spettacoli secondo le normative emanate del Governo.

E così, quella idea di ieri, oggi continua il suo cammino proponendo un cartellone stellare con nomi di primo piano e dj internazionali molto amati dal pubblico.

Ci saranno anche le proposte culinarie ideate dall’executive chef Batuhan Piatti: un percorso degustativo estremamente originale che mescola in maniera sapiente piatti del repertorio della cucina classica italiana e della nuova cucina neo asiatica.

Ad inaugurare stasera il cartellone del Billionaire Experience sarà lo straordinario showman, cantante, chitarrista e compositore Alessandro Ristori che con il gruppo The Portofinos è reduce da un tour internazionale di straordinario successo.

Il concerto di oggi, domenica 24 luglio, in programma alle 22.30, proporrà in anteprima i nuovi lavori di Ristori contenuti nel disco di prossima uscita e metterà in risalto le notevoli qualità tecniche ed interpretative dell’artista faentino, molto amato ed apprezzato in particolare nel Principato di Monaco tanto da essere soprannominato “Il Cantante di Monetcarlo”.

Viste le tante richieste, Ristori & The Portofinos replicheranno il concerto fino al 27 luglio per poi lasciare spazio al grande spettacolo di danza e performances dal vivo “Special Acts”, una compagnia internazionale di 10 danzatori che tra acrobazie, coreografie suggestive e momenti di straordinario lirismo scenico, saprà regalare al pubblico intense emozioni.

Tra i DJ internazionali attesi in agosto ci saranno Dj Magnum, Dj Nicola Zucchi, Alec Monopoly e tanti altri.

“L’estate 2022 sarà la stagione del relax, del divertimento e della spensieratezza – ha detto Flavio Briatore annunciando la programmazione 2022 del Billionaire Experience -. Un turismo internazionale che finalmente ritorna sulle spiagge della meravigliosa Sardegna e noi di Billionaire siamo pronti ad accogliere il nostro pubblico con una serie di spettacoli ed eventi davvero superlativi”.



