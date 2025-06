Un album che è anche un progetto: 17 brani, dei quali 15 in Sassarese Turritano, uno in bittese e uno - unica cover - in algherese. Testi del professor Mario Lucio Marras, voce narrante con Eugenio Cossu. E poi tante connessioni artistiche in “Poni mente a me”, lavoro del cantautore Beppe Dettori.

Un’idea nata da innumerevoli connessioni artistiche tra cui quella con i 20enni Driven e un featuring speciale con sua figlia Eleonora. E poi ancora Denise Gueye e gli Zeppara, Angelino Delogu, Andrea Desole, Giovannino Porcheddu e Federico Marras Perantoni.

“Ho sempre desiderato realizzare un progetto interamente in lingua Sassarese Turritana. – spiega Beppe Dettori-Nel corso degli anni di carriera ho inserito alcuni brani in sassarese nei miei album, ma un disco intero non l’ho fatto mai. Ecco, Poni mente a me è il mio desiderio realizzato”.

LE DATE – Sono 4 i concerti/showcase, inseriti nel cartellone del festival “Animas - Radici e Futuro, Music Contest”: il 13 giugno a Porto Torres; il 22 giugno a Sassari; il 27 giugno a Sorso e il 04 luglio a Stintino.

Completano il programma dell’edizione 2025 del festival le date del 9 giugno a Torralba, 14 giugno a Giave, 8 agosto a Ortueri, 10 agosto a Gonnesa e infine il 7 settembre a Bonorva.

© Riproduzione riservata