La Croce Gialla di Ploaghe, associazione di volontariato, nata il 14 gennaio del 1981 e operativa nel sistema del 118, annuncia il nome della star chiamata a festeggiare i 45 anni di attività nell’ambito del servizio sanitario. Il 31 luglio salirà sul palco l'artista Francesco Gabbani per un concerto live che si inserisce nel tour 2026, una delle tappe in programma per la prossima estate dove si esibirà nei diversi festival e nelle arene all'aperto. Il cantautore e polistrumentista italiano di 43 anni, noto per aver vinto due volte il Festival di Sanremo tra le nuove proposte 2016 con "Amen", Big 2017 con "Occidentali's Karma", è famoso per i suoi testi ironici e orecchiabili. Nel 2017 ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest piazzandosi sesto.Si è poi classificato al secondo posto al Festival di Sanremo 2020 con il brano Viceversa ottenendo il Premio TIMmusic. È stato anche giudice del programma televisivo musicale X Factor e conduttore di Ci vuole un fiore su Rai 1.

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