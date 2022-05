È stato accolto da una grande festa, al suo ritorno in Sardegna, Matteo Vari, il titolare de “La Piazzetta” di Budoni che ha vinto il Pizza Talent Show, programma televisivo condotto da Alessandro di Pietro su AlmaTv.

Vari, originario di Roma, ha ottenuto il favore della giuria grazie a una pizza gourmet.

“Sono davvero felice di aver conquistato il titolo di campione italiano del Pizza Talent Show 2022 come miglior pizzeria del centro Italia, il mezzo televisivo è davvero straordinario e mi ha permesso di portare la mia arte nelle case degli italiani – ha commentato il pizzaiolo -. Debbo dire grazie alla giuria, composta da straordinari professionisti che mi hanno spinto al limite cercando gli abbinamenti più particolari per riuscire a vincere. Ringrazio tutti gli altri ragazzi che mi hanno accompagnato in questo viaggio, sono dei maestri bravissimi e persone di eccezionale levatura".

La pizza gourmet realizzata da Matteo Vari (foto ufficio stampa)

La specialità che ha incantato i giudici - il campione del mondo Stefano Miozzo, il maestro dell'arte bianca Marco Quintili, i tecnici Stefano Porro e Fabio Sociani e Luciano Sorbillo - è stata quella a base di crema di broccolo, stracciatella di Andria, storione affumicato, mela renetta al tartufo e una spolverata di granella di pistacchio.

La vittoria è stata dedicata alla mamma: “Se sono diventato chi sono oggi lo devo a lei”.

