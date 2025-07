Al via con un cartellone sontuoso il 27° Festival Abbabula. Musica e parole di livello altissimo nel cartellone preparato dalla cooperativa Le Ragazze Terribili che risponde alle esigenze del territorio come è stato sottolineato questa mattina nella conferenza stampa di presentazione nella sede sassarese della Fondazione di Sardegna.

Tre città e quattro location coinvolte per i 25 artisti che si esibiranno in poco meno di un mese. Si parte domani a Sassari in pazza Moretti alle 20.30 con Marco Castello. Giovedì l'omaggio a Lucio Dalla della giovane e talentuosa Disorchestra. Il trionfatore di Sanremo, Lucio Corsi, si esibirà venerdì in piazza Università, sempre a Sassari. Sabato in piazza Moretti c'è una delle cantautrici più raffinate e dal sapore internazionale: Joan Thiele. Domenica in piazza Università Youssou N'Dour, ambasciatore musicale del Senegal e dell'Africa, nonché testimonial di Unicef e Amensty International.

Gli altri concerti. L'ex cava di tufo di Sennori ospita il 25 luglio il brasiliano Jota.Pê vincitore di 3 Latin Grammy. Trasferimento all'anfiteatro Ivan Graziani di Alghero per due concerti imperdibili: il 31 luglio Cristiano De André canta Fabrizio De André; il 3 agosto fa tappa il tour di Brunori Sas.

Si ritorna a Sassari per i Fantastic Negrito (5 agosto), David Shorty con la Disorchestra (7) e chiusura il 12 agosto in piazza Moretti con Raphael Gualazzi e l'orchestra sinfonica dell'ente de Carolis.

