Botta e risposta tra Pio e Amedeo e Fedez, con i comici che si scagliano contro il rapper in diretta Rai, “bacchettandolo” per il duro attacco riservato all’emittente televisiva pubblica al concertone dei primo maggio, quando il marito di Chiara Ferragni accusò la Rai di volerlo censurare.

Ai Seat Music Awards all’Arena di Verona, serata andata in onda in diretta su Rai1, i comici si sono scagliati contro Fedez. Prima genericamente: “Se siamo in prima serata su Rai1 vuol dire che la Rai è libera, ci avevano detto che i dirigenti censurano ma non è così, nessuno si è permesso di chiederci cosa diremo o di cosa parleremo”.

Poi citando il rapper con un vero e proprio affondo: “Se si va in diretta si può dire quel che si vuole e anche qualcun altro avrebbe potuto fare così senza creare tante polemiche, se dici delle cose non arrivano mica i bodyguard a cacciarti dal palco, dai Federico. Si fa la polemica, il traffico sui social e poi ‘swipe up’ e mi vendi i prodotti. Comprati lo smalto che ho fatto io e comprati altro”. Quindi un applauso alla Rai.

Non si è fatta attendere la replica di Fedez, affidata ad alcune Instagram stories: “Nella rete in cui non vorrebbero che tu citassi i nomi dei politici perché non è presente il contraddittorio ti ripulisci la coscienza ingaggiando due rivoluzionari anticonformisti cercando di spu**anare l’avversario senza contraddittorio: figo!”, ha detto. “Bravi Pio e Amedeo, spero un giorno di diventare un anticonformista anti-sistema rivoluzionario come voi, domani incomincerò, uscendo per strada e dando del ne*ro e del fr**io a tutti per strappare dei sorrisoni”.

"Sono un po’ deluso, avete sdoganato ne*ro e fr**io in tv, siete in diretta Rai, neanche una bella bestemmia mi tirate?. State perdendo lo smalto, ve ne presto un pochino?”, ha concluso mostrando il dito medio.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata