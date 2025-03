Preparatevi a un’esplosione di comicità travolgente: Pino e gli Anticorpi tornano nella loro terra con lo spettacolo Zeitgeist – Lo spirito dei tempi… comici. Sabato 22 marzo, all’Auditorium del Conservatorio di Cagliari ci sarà la prima tappa sarda del tour teatrale nazionale del duo: qui lo show verrà registrato per diventare uno speciale televisivo che sarà trasmesso in chiaro e in streaming al termine del tour.

Dai palcoscenici italiani ai social, dalla TV al cinema, Michele e Stefano Manca – in arte Pino e gli Anticorpi – continuano a conquistare il pubblico con la loro comicità surreale e irresistibile. Il tour, partito dal Teatro Manzoni di Milano, ha già toccato Torino, Roma, Bologna, Palermo, Modena, Latina, Bari, Brindisi, Barletta e Lecce, sempre con un pubblico entusiasta.

Trent’anni di carriera, eppure la loro energia è quella degli esordi. Hanno calcato teatri in tutta Europa, si sono formati nelle migliori scuole di recitazione e clownerie tra Parigi e la Spagna, hanno scritto libri, insegnato spettacolo e portato la loro comicità anche sul grande schermo con i film Bianco di Babbudoiu e Come se non ci fosse un domani.

Zeitgeist diventa dunque un viaggio tra i diversi stili di comicità. Cabaret, clown, monologhi fulminanti, avanspettacolo e il classico duo “comico-spalla” si fondono in una miscela perfetta, capace di rappresentare l’essenza stessa del far ridere. Sul palco, ad affiancarli, il musicista Giovanni Arru, per uno spettacolo che è un vero e proprio caleidoscopio di umorismo e follia umana.

Perché ridere è una cosa seria. E con Pino e gli Anticorpi, è anche irresistibile.

