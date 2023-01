Pietro Orlandi, fratello della 15enne scomparsa 40 anni fa e mai più ritrovata, non se l’è più di tanto presa per la risata fuori luogo di Fedez nel corso della puntata di Muschio selvaggio dedicata alla sorella.

«In tanti anni – ha commentato – ho dovuto subire comportamenti in malafede e cattivi ben peggiori di una risata non nata sicuramente con la volontà di offendere, o mancare di rispetto, me lo auguro, anche se ovviamente mi è dispiaciuto. Non capivo cosa ci fosse da ridere dicendo 'non l'hanno trovata, la stanno ancora cercando'. Credo che si tratti semplicemente di un momento di immaturità, come quando da ragazzini poteva scappare una risata durante un funerale».

«Credo che in questa vicenda che dura da quarant'anni vi siano atteggiamenti molto più gravi da parte di intere istituzioni che dovrebbero far indignare molto di più di una, seppur fuori luogo, risata», ha aggiunto.

Insomma Fedez «ha sbagliato» ma «ha parlato per un’ora di mia sorella e questa è la cosa che mi interessa di più». I due a quanto pare si sono sentiti, e Fedez gli ha chiesto scusa.

Il polverone si è sollevato per un episodio che si è verificato durante il podcast condotto dal cantante insieme a Luis Sal. «Innanzitutto, posso dire? Non l'hanno mai trovata», ha detto l'artista prima di scoppiare a ridere, mentre si parlava della serie Netflix Vatican Girl insieme al conduttore di Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi, che ha subito preso le distanze da quel momento imbarazzante.

Il nome di Fedez è salito in cima ai trending topics di Twitter, a causa della valanga di critiche e insulti degli utenti.

(Unioneonline/D)

