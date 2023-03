Grande attesa per la prima a Cagliari di Peppe Quintale, evento speciale del “Bflat Jazz Festival” con la direzione artistica di Marcotullio Coco.

L’appuntamento, in programma domani, giovedì 9, alle ore 21.30, vedrà sul palco dello storico Jazz Club di via del Pozzetto il comico napoletano che alternerà vecchi e nuovi cavalli di battaglia tratti dai suoi personaggi più amati.

«Sto invecchiando malissimo!» è il titolo della stand up comedy con la partecipazione di Demo Mura, autore, imitatore e conduttore cagliaritano di casa in Rai e a Mediaset.

Dice Peppe Quintale: «Parliamoci chiaro, nella vita se non sei Elon Musk o il cane Gunther non puoi sempre rispondere come vorresti, spesso sei costretto a buttar giù litri di bario dal colore scuro. Una cosa però improvvisamente ti corre in aiuto e ti libera: invecchiare! All’improvviso i filtri, la diplomazia, il finto buonismo scompaiono come l’amico quando hai bisogno di un prestito!».

Gli inizi della sua carriera sono come animatore in un villaggio turistico, mentre appare in radio per la prima volta nel 1992 nella trasmissione “W Radio DJ” insieme a Fiorello e Marco Baldini. Nello stesso anno fonda a Roma, insieme ai soci Gianluca Bartoni e Camillo Verrienti, anch'essi ex animatori, il locale di cabaret "TinaPika", rinomatissima fucina di giovani talenti comici.

La carriera in televisione prende forma nel 1993 con “Miss Italia nel mondo”, come presentatore dei collegamenti esterni. Sempre nello stesso anno è coprotagonista, come attore e intrattenitore, nel programma “Sarà vero” con l‘indimenticato Alberto Castagna.

Tra le tante collaborazioni televisive, è presentatore del gioco a quiz “Caccia alla Frase”: è rimasta negli annali la puntata nella quale fece esibire un promettente diciottenne, Tiziano Ferro, agli inizi della carriera.

Fu scelto come inviato satirico nel programma “Le Iene” tra il 1997 e il 2000, allora condotto da Simona Ventura, passando l’anno successivo al ruolo di commentatore calcistico nella fortunata trasmissione “Quelli che il calcio”. Tra il 2003 e il 2004, essendo il calcio una delle sue più grandi passioni, ha collezionato 2 presenze nella Nazionale italiana artisti, «con zero reti all'attivo», ricorda ironico Quintale.

Nel 2008 partecipa al reality show “L'isola dei famosi”, e successivamente torna per diverse stagioni a “Le Iene”.

Reduce dal grande successo a “The Voice Senior”, in veste di cantante “esordiente”, sale sul palco cagliaritano col suo fedele amico coautore Demo Mura, assistito da una spalla eccezionale, il pubblico del Bflat, ripercorrendo tanti passaggi e situazioni della vita: un’anteprima in esclusiva per la Sardegna prima del debutto nazionale del tour.

L.P.

