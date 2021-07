Momenti di panico durante le registrazioni del programma “Tu si que vales”.

Belen ha accusato un malore e ha dovuto rinunciare, come rivelato dalla stessa showgirl argentina su Instagram: “Sono tornata in hotel, non sono stata per niente bene. Ho dovuto fare tre flebo perché ero disidratata”.

Ancora: “Ci ho provato, ma non sono riuscita a registrare, speriamo di riuscirci domani”.

Belen aveva saltato le registrazioni delle prime due puntate per la gravidanza, ma era pronta a riprendere il suo posto: “Ultimo riposino prima della partenza. Andiamo a lavorare”, aveva scritto qualche giorno fa su Instagram.

Durante la pausa obbligatoria in albergo, Belen si è potuta godere Luna Marì, nata lo scorso 12 luglio: “Guardo questa cucciola e tutto mi passa”. A Roma con lei c’è anche il compagno Antonio Spinalbese.

